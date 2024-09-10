Впервые компания Qualcomm представит SoC с собственными процессорными ядрами Oryon

Компания Qualcomm планирует анонсировать новый процессор Snapdragon 8 Gen 4, который будет первым SoC для смартфонов с ядрами процессора Oryon собственной разработки. Однако использование этих ядер приведет к увеличению стоимости нового чипсета по сравнению с предыдущей версией - Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить около 240 долларов, что на 20 процентов дороже предыдущей версии.

Однако официальная цена SoC пока не раскрыта, так что все эти утверждения являются предположениями. Известно, что новый чипсет будет доступен в двух версиях - с модемом 5G и без него. Вероятно, версия с модемом 5G будет стоить дороже, но точная информация пока неизвестна.

Определить точную цену Snapdragon 8 Gen 4 сложно, так как это зависит от разных факторов, включая особые сделки с партнерами компании Qualcomm. Например, крупные компании, такие как Samsung, могут получать больше привилегий и гибкости в ценообразовании благодаря большим объемам продаж. В то же время, менее крупные компании, например Xiaomi, могут относиться к Qualcomm с другими условиями.