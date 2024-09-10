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ddr22
Apple планирует снизить зависимость от Qualcomm в производстве 5G-модемов для своих устройств
Apple работает над созданием собственных модемов и планирует завершить переход к новым технологиям к 2027 году

Компания Apple работает над созданием собственных 5G-модемов, чтобы уменьшить зависимость от Qualcomm. По данным аналитиков, собственные модемы Apple могут быть внедрены в iPhone уже с начала следующего года. Ожидается, что первой моделью с таким модемом может стать iPhone SE 4. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что к следующему году Apple сможет поставить 35-40 миллионов единиц пользовательских 5G-модемов, а к 2027 году этот объем достигнет 160-180 миллионов единиц.

Apple в настоящее время зависит от Qualcomm для поставки модемов 5G для своих устройств, однако компания стремится снизить эту зависимость и перейти к использованию собственных решений. В 2019 году Apple приобрела большую часть модемного бизнеса Intel, что позволяет ей разрабатывать свои собственные модемы. 

Помимо уменьшения зависимости от Qualcomm, преимущества собственных модемов Apple заключаются в более эффективной интеграции с SoC (системой на кристалле), что позволяет экономить место в iPhone. Несмотря на то, что ранее сообщалось, что модемы Apple будут работать медленнее, чем модемы Qualcomm, ожидается, что своими инновациями Apple сможет завоевать долю рынка.

Apple уже заключила долгосрочное соглашение с Qualcomm на поставку модемов до 2026 года, поэтому у компании есть несколько лет для полного перехода на свои собственные решения. Однако уже в следующем году ожидается выпуск двух новых моделей iPhone с собственными 5G-модемами, включая, возможно, iPhone SE 4 и iPhone 17 "Air".

#apple
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