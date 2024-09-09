Это достижение ставит игру на один уровень с Mortal Kombat, которая достигла этой отметки за 11 месяцев.

Компания Capcom объявила, что продажи игры Street Fighter 6 достигли 4 миллионов копий по всему миру всего через 15 месяцев после ее первого выхода. Это достижение поставило игру на один уровень с Mortal Kombat, которая достигла этой отметки за 11 месяцев после выхода. Продажи Street Fighter 6 превзошли ожидания и в специализированных сообществах у этой игры больше популярности, чем у конкурентов. Однако, Tekken 8 превзошла все предыдущие игры и за первый месяц продаж достигла отметки в 2 миллиона копий.

Capcom с уверенностью заявляет, что Street Fighter 6 может превзойти продажи Street Fighter 5, которая разошлась более чем тиражом 7,6 миллионов копий. Компания планирует выпустить еще много контента для игры. Важной информацией для игроков является то, что 24 сентября 2024 года официально выйдет последний из бойцов Терри.

Street Fighter 5 была выпущена в 2016 году, и большинство игроков продолжают играть в нее до сих пор. Street Fighter 6 находится в середине второго сезона, и в этом году к игре присоединятся новые персонажи DLC - бойцы из Fatal Fury и The King of Fighters, Терри и Май соответственно. В будущем также планируется возврат персонажа Елены из Street Fighter 3 в Street Fighter 6 в 2025 году. В игру уже добавили большое количество контента, включая таких DLC-бойцов, как Рашид, Эд, Акума, A.K.I и M.Bison. Street Fighter 6 стала наиболее доступной версией игры, благодаря внедрению управления Modern Controls, аналогичного новой функции в другой известной игре - Tekken 8. Новая система позволяет игрокам выполнять такие же комбо, но с использованием меньшего количества кнопок.