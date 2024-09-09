ASML теперь будет требовать голландскую лицензию для экспорта старых машин, а не американскую.

Нидерландское правительство расширило контроль над экспортом старых машин для производства микросхем компании ASML в Китай. Это ограничение направлено на предотвращение китайского использования устаревших технологий для развития отечественного производства микросхем. Ранее уже был запрещен экспорт новейших машин ASML, использующих ультрафиолетовое излучение для печати схем, в Китай, но ограничения не распространялись на более старые модели машин. Однако с добавлением старых машин DUV 1980i в список экспортного контроля, ASML теперь будет требовать лицензию от голландского правительства для их экспорта в Китай.

Решение голландского правительства было принято после того, как Китай потратил рекордные 26 миллиардов долларов на оборудование для производства чипов до июля этого года. Ограничения экспорта новейших машин ASML уже лишили Китай возможности производить передовые чипы, однако использование более старых DUV-сканеров позволило китайским компаниям производить 7-нанометровые чипы. Принятое решение связано с повышенными рисками безопасности, которые могут сопровождать экспорт этих производственных машин.

С добавлением старых машин DUV 1980i в список лицензионных требований, ASML теперь должна будет запрашивать лицензию на экспорт машин у голландского правительства, а не у американского. Модель 1980i является самой младшей в линейке сканеров DUV и способна производить более 6 000 кремниевых пластин ежедневно. Ограничения на экспорт этих машин предполагаются как мера для принуждения Китая к использованию устаревших технологий, которые могут быть менее дорогими и низкокачественными по сравнению с передовыми чипами, производимыми при помощи новейших машин EUV.