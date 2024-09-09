Блогер billbill-kun поделился первым взглядом на PS5 Pro в начале этой недели, а теперь Sony подтвердила дизайн в блоге, посвященном 30-летию PlayStation. На праздничном изображении Sony незаметно добавила макет, который, похоже, очень соответствует утечке.
Том Уоррен из The Verge сообщил, что разработчикам сказали, что все игры, которые представят 16 сентября или позже, должны будут поддерживать PlayStation 5 Pro, что намекает на скорый анонс. Инсайдер Том Хендерсон добавил, что в настоящее время планируется представить обновление консоли среднего поколения в ноябре, что полностью повторяет сентябрьский анонс и ноябрьский выход PlayStation 4 Pro прошлого поколения. Еще один слух намекает на то, что Sony также готовит новую трансляцию State of Play, чтобы показать игры от первого лица на неделе 19-20 ноября.
Вот что известно о PS5 Pro на данный момент:
- 45 % прироста производительности при растровом рендеринге благодаря более мощному GPU и более быстрой памяти.
- Значительно улучшенная архитектура трассировки лучей, обеспечивающая ускорение в 2-3 раза в среднем, с пиковыми значениями в 4 раза.
- Специальная архитектура машинного обучения, поддерживающая 300 TOPS в 8-битном режиме, для работы технологии повышения разрешения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) - версии многокадрового суперразрешения от Sony, основанной на алгоритме PlayStation Machine Learning (PSML).
- PSSR - это улучшенная с помощью ML версия Temporal Anti-Aliasing Upscaling (TAAU), которая требует таких же входных данных, как NVIDIA DLSS или AMD FSR, и полностью поддерживает конвейеры High Dynamic Range (HDR). Она также не требует игрового обучения, как последняя версия DLSS.