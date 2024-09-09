Разработчикам было сказано, что все игры, представленные после 16 сентября, должны поддерживать PlayStation 5 Pro.

Блогер billbill-kun поделился первым взглядом на PS5 Pro в начале этой недели, а теперь Sony подтвердила дизайн в блоге, посвященном 30-летию PlayStation. На праздничном изображении Sony незаметно добавила макет, который, похоже, очень соответствует утечке.

Том Уоррен из The Verge сообщил, что разработчикам сказали, что все игры, которые представят 16 сентября или позже, должны будут поддерживать PlayStation 5 Pro, что намекает на скорый анонс. Инсайдер Том Хендерсон добавил, что в настоящее время планируется представить обновление консоли среднего поколения в ноябре, что полностью повторяет сентябрьский анонс и ноябрьский выход PlayStation 4 Pro прошлого поколения. Еще один слух намекает на то, что Sony также готовит новую трансляцию State of Play, чтобы показать игры от первого лица на неделе 19-20 ноября.

Вот что известно о PS5 Pro на данный момент: