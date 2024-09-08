Его профиль всего 9,2 мм в сложенном состоянии, что меньше, чем у конкурента Samsung Z Fold 6 Special Edition.

Смартфон Honor Magic V3 был официально представлен и называется самым тонким складным телефоном в мире. Этот телефон-раскладушка вызывал большой интерес среди пользователей и технологического сообщества еще до его официального анонса. Honor Magic V3 официально занял место на рынке складных телефонов, уступив Samsung в популярности.

Этот смартфон имеет профиль всего 9,2 мм в сложенном состоянии, что делает его самым тонким складным телефоном на рынке и бьет рекорды толщины Samsung Z Fold 6 Special Edition, который составляет 10,6 мм. Honor Magic V3 был представлен на выставке IFA 2024 и получил обновленный шарнир Super Steel Hinge, который помогает сохранять тонкий профиль и улучшает работу устройства. Телефон также имеет новую внутреннюю структуру с противоизносными покрытиями для повышения его долговечности.

Honor Magic V3 оснащен большим дисплеем размером 6,43 дюйма и соотношением сторон 2376x1060. В открытом состоянии устройство имеет 7,92-дюймовую OLED-панель с разрешением 2344x2156. Оба экрана работают с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и имеет 12 ГБ оперативной памяти.

Также Honor Magic V3 оснащен тройной камерой на задней панели, включающей основной сенсор 50 Мп, телеобъектив 50 Мп и ультраширокоугольный сенсор 40 Мп. Телефон будет доступен в черном, зеленом и красновато-коричневом цветах. Цена Honor Magic V3 в Великобритании составит 1 999 евро.