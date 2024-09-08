Новые бенчмарки процессора Intel Core Ultra 7 265K показывают высокую производительность как в однопоточном, так и в многопоточном режимах.

Произошла утечка информации о новом процессоре Intel Core Ultra 7 265K, который демонстрирует высокую однопоточную и многопоточную производительность при сравнении с процессорами AMD AM5. Он опережает Core i7-14700K на 10% в многопоточном режиме и достигает производительности Core i9-14900K в однопоточном режиме. Однако предыдущие бенчмарки Intel Core Ultra 7 265K были скомпрометированы, и только теперь появились новые данные, которые демонстрируют более высокую производительность.

Intel Core Ultra 7 265KF станет вторым самым быстрым процессором Arrow Lake в линейке Core Ultra 200K Desktop. Он будет иметь 20 ядер, 20 потоков, тактовую частоту от 3,9 до 5,5 ГГц, а также 33 МБ кэша L3 и TDP 125 Вт. Процессор будет поставляться с режимами 177 Вт и 250 Вт, которые можно будет настраивать вручную. В данном бенчмарке ядра были разогнаны до максимальной скорости: P-ядра работали на частоте 5,5 ГГц, а E-ядра - на частоте 4,6 ГГц.

Процессор Intel Core Ultra 7 265K показал результаты в тестах, где он опережает Core i7-14700K на 2% в однопоточном и на 10% в многопоточном режимах. Он также превосходит AMD Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 7950X в бенчмарке CPU-z. Однако улучшение IPC для процессоров Ryzen было ограничено.

По многопоточной производительности Intel Core Ultra 7 265K приближается к Core i9-14900K и опережает AMD Ryzen 9 7950X. Разница в производительности по сравнению с Core i7-14700K невелика, но ожидается, что в финальной версии процессор будет показывать лучшие результаты.

Также отмечается, что процессор Intel Core Ultra 7 265K работает при низкой температуре в тесте Prime95 - всего 75°C, с напряжением питания в 1,2 В. Потребление энергии в стресс-тесте FPU составляет от 170 до 190 Вт. Процессор также показал хорошие результаты в Cinebench R23 с температурой всего 65°C при использовании жидкостного охлаждения.