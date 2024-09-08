В серии Zenbook S представлены модели с дисплеем 14 и 16 дюймов и продолжительностью работы до 27 часов.

ASUS представила новые серии ноутбуков Zenbook, Vivobook и ExpertBook, работающих на базе процессоров Intel Core Ultra 200V «Lunar Lake». Цены на эти модели начинаются от 999 долларов. Компания расширила свою линейку ноутбуков с помощью восьми различных моделей, предлагая более продвинутые и быстрые ПК Copilot+.

Zenbook S 14/16 – это ноутбуки с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, оснащенные OLED-дисплеем Lumnia 3K 120 Гц и процессорами Lunar Lake. Они изготовлены из материала Ceraluminum, обеспечивающего легкую и прочную конструкцию. Также у них есть различные функции искусственного интеллекта, высококачественные динамики и батарея на 72 Втч.

Серия Vivobook Flip и Vivobook S включает три модели ноутбуков: Vivobook S 14, Vivobook 14 Flip и Vivobook 16 Flip. Vivobook S 14 имеет более высокие характеристики, чем Flip, а Vivobook 14 и 16 Flip являются более универсальными в использовании. Они оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 256V, сенсорными экранами FHD NanoEdge и характеристиками, отвечающими современным требованиям.

ExpertBook P5 – это ноутбук для предпринимателей и малого бизнеса, который рекомендуется для выполнения сложных рабочих задач. Он оснащен процессором Core Ultra 7 256V и интегрированными инструментами ASUS AI ExpertMeet, которые значительно повышают производительность и удобство работы. Ноутбук обладает различными функциями искусственного интеллекта, такими как искусственное шумоподавление, перевод, субтитры и другие, позволяющими сэкономить время пользователя.

Цены на эти новые ноутбуки начинаются от $999 и заканчиваются на $1489,99 в зависимости от конфигурации. Zenbook S 14 уже можно заказать по цене $1399,99 или $1499,99. Vivobook S 14 будет доступен по цене $999,99-$1299,99, а ExpertBook P5 - по цене от $1099,99 до $1489,99.