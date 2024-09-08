В настоящее время Apple уже предлагает точное определение местоположения с помощью технологии Ultra Wideband (UWB) для приложения Find My.

Bluetooth 6.0 представляет собой новую версию технологии Bluetooth, которая может предложить новую функцию "Звучание каналов", способную определить местоположение с точностью до сантиметра.

Apple уже предлагает точное определение местоположения с помощью технологии Ultra Wideband (UWB) в своем приложении Find My, но если Bluetooth 6.0 будет работать совместно с UWB, точность определения местоположения может быть еще выше. Это может быть особенно полезно для устройств, не оснащенных функцией UWB, таких как пульты управления Apple TV. В настоящее время функция UWB доступна только на iPhone 11 и более новых моделях.

Хотя нет информации о том, когда Bluetooth 6.0 станет доступен на устройствах, производители и разработчики уже могут получить к нему доступ. Однако для интеграции новой технологии в продукты требуется время, так как ее нужно протестировать и подготовить оборудование. Поэтому Apple и другие компании не смогут внедрить Bluetooth 6.0 на своих устройствах раньше, чем через год.