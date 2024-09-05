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ddr22
Reuters: Intel может быть исключена из индекса Доу-Джонса из-за cнижения акций в этом году
Это исключение может привести к дальнейшим финансовым потерям для компании

В наши дни предсказать траекторию движения цен на акции Intel довольно просто: акции падают, когда остальные растут, и падают, когда все падают. Эта хроническая неэффективность, в результате которой акции Intel в этом году упали примерно на 60 процентов, теперь, вероятно, лишит акции ключевого источника пассивного притока: индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA). Так, агентство Reuters сообщает, что Intel, скорее всего, будет исключена из индекса Dow Jones. Имейте в виду, что DJIA ребалансируется ежеквартально, когда акции добавляются или исключаются из взвешенного по рыночной стоимости индекса на основе обширных критериев.

Конечно, такое исключение будет особенно позорным для Intel, которая была одной из двух технологических компаний (второй была Microsoft), вошедших в индекс Dow Jones Industrial Average во время «пузыря доткомов» в 90-х годах. Исключение Intel из индекса лишит акции ключевого источника пассивного финансирования, которое обычно получает компонент индекса «голубой фишки», что потенциально может привести к дальнейшим потерям.

Это событие произошло в тот момент, когда Intel готовится представить  план возрождения на новом заседании совета директоров. Intel планирует продать контрольный пакет акций своего подразделения FPGA, Altera, и заморозить строительство своего завода в Германии стоимостью 30 миллиардов долларов. Однако широкие реформы, скорее всего, не приведут к тому, что компания избавится от своего подразделения по производству чипов, официально известного как Intel Foundry. По сообщениям, Intel работает с рядом финансовых консультантов, включая гиганта с Уолл-стрит Morgan Stanley, чтобы предложить стратегические варианты к новому заседанию совета директоров. Предположительно, эти консультанты также помогают Intel отразить атаку инвесторов-активистов, о которой ходят слухи. В целях экономии денежных средств Intel сократила дивиденды и уволила 13,6 % персонала, насчитывающего в начале года около 110 000 сотрудников. Компания также сократила свои капитальные расходы на 2025 год на 17 процентов до 21,5 миллиарда долларов.

#intel
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