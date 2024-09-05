Ноутбук, настольный компьютер и игровой портативный компьютер Predator Gaming будут представлены на выставке IFA в Берлине

Компания Acer Predator анонсировала, что в ближайшее время представит новые игровые ноутбуки и возможно портативные устройства, основанные на процессорах Intel Lunar Lake. Недавно было опубликовано короткое видео от аккаунта Predator Gaming, в котором показана светло-голубая накладка на то, что выглядит как игровой ноутбук, а также есть упоминание о карманном компьютере, который может быть игровой портативной консолью. В другом видео, опубликованном компанией, появляется синяя тень корпуса настольного компьютера, что может указывать на то, что Acer также планирует представить новую модель Predator Gaming настольного компьютера.

Кроме того, Acer объявила о своем участии на мероприятии IFA, которое состоится 4 сентября, на котором будет показана новая линейка продуктов AI, работающих на процессорах Intel Core Ultra. Хотя специальная страница Acer предоставляет больше информации, ничего не говорится о конкретных продуктах Predator Gaming, которые будут представлены. Однако, предполагается, что новые игровые ноутбуки Predator Gaming, а также возможно портативные игровые устройства, будут представлены именно на выставке IFA.

Другой интересный момент - на выставке IFA Intel также представит свои новые мобильные процессоры Lunar Lake. Из этого можно сделать вывод, что новые продукты компании Predator Gaming, включая новый портативный компьютер, будут работать на базе процессоров Core Ultra 200V с графикой Intel Battlemage Xe2, которые будут официально представлены вскоре.

С учетом уже имеющихся на рынке портативных игровых устройств, таких как Steam Deck, Acer Predator может столкнуться с жесткой конкуренцией. Однако, с учетом репутации и опыта компании в области игрового оборудования, можно ожидать интересных и мощных решений от новых игровых ноутбуков и портативных устройств Predator Gaming. Официальный дебют новых продуктов ожидается в ближайшее время на мероприятии IFA.