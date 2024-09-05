Это ограничение вызвало негативную реакцию у пользователей iOS, так как подобных ограничений нет на других платформах, таких как Steam или Epic Games

Компания Capcom объявила о том, что ремейк игры Resident Evil 4 и игры Resident Evil 7 и Resident Evil Village будут портированы на устройства iOS, такие как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это означает, что игры, изначально разработанные для мощных ПК и консолей, теперь будут доступны на карманных устройствах. Однако, для игры на iOS-устройствах теперь необходимо активное онлайн-соединение.

Capcom ввела это ограничение для владельцев телефонов на iOS и больше не позволяет им играть в свою собственность без подключения к Интернету. Пока причина такого шага неизвестна, но это вызвало негативную реакцию у пользователей. Такие ограничения на платформах, таких как Steam и Epic Games, отсутствуют, и там игры можно запускать в автономном режиме.

Продажи Resident Evil 4 Remake и Resident Evil 7 на iOS-устройствах итак были низкими, и введение требования онлайн-соединения может только усугубить ситуацию. Ранее выпущенная игра Resident Evil 7 также столкнулась с провальным релизом на iOS: продажи не превысили даже 30 000 долларов. Это особенно обидно, так как критики высоко оценили игру за ее подход к жанру.

Владельцам iPad, вероятно, также придется столкнуться с этой проблемой. Компания Capcom, возможно, должна пересмотреть свое решение, так как даже если игры успешно работают на iOS-устройствах, это не будет иметь большого значения, если игроки не могут играть в них без подключения к Интернету.