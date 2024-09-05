Пользователи могут подключать клавиатуру и мышь к старым Retina iPad

Старые iPad Retina 2012 года от Apple больше не поддерживаются, что означает, что они могут служить только как пресс-папье или собирать пыль. Китайцы, однако, нашли неожиданное применение этим устаревшим планшетам, превратив их в портативные дисплеи, которые можно использовать с другими устройствами для увеличения производительности. Это позволяет не только уменьшить количество электронных отходов, но и извлечь максимальную пользу из неподдерживаемого устройства.

В то время устройства от Apple имели специальный порт Lightning, который, за исключением зарядки, не мог использоваться для других целей. Но китайцы нашли способ решить эту проблему путем превращения iPad Retina 2012 года в портативный дисплей с помощью адаптера Embedded DisplayPort (eDP), как отмечено в посте на сайте Hackaday. На загруженном изображении показано, что к iPad подключены различные кабели и есть поддержка клавиатуры. Это полезное решение для тех, кто все еще использует устаревшую технику.

Примеры пользователей, продолжающих использовать старые устройства от Apple, такие как MacBook, можно найти на различных форумах, включая Reddit. Это свидетельствует о высокой долговечности этих продуктов и возможности использования их в течение длительного времени. Если у вас есть устаревшее устройство, есть возможность использовать его повторно, предоставив ему новую функцию.