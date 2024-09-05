Процессор Intel Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра, разделенные на 8 P-ядер и 16 E-ядер, и тактовую частоту в 3,7 ГГц с возможностью разгона до 5,7 ГГц

Новая материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 APEX была протестирована с помощью флагманского процессора Intel Core Ultra 9 285K в различных бенчмарках. Процессор имеет 24 ядра, распределенные между 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, и обладает тактовой частотой 3,7 ГГц в основном режиме и 5,7 ГГц в повышенном режиме.

Материнская плата поддерживает двухканальную память DDR5-7200 и оснащена 48 ГБ памяти. В ходе бенчмарков процессор набрал 3420 баллов в одноядерных тестах и 23 376 баллов в многоядерных тестах. Это на 2% больше, чем у процессора Ryzen 9 9950X от AMD в одноядерных тестах и на 14% больше в многоядерных тестах.

Процессор Intel Core Ultra 9 285K также опережает процессор Core i9-14900K на 11-12%. Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake и материнские платы Z890, включая Core Ultra 9 285K и ROG Maximus Z890 APEX, выйдут в октябре и будут доступны для розничной продажи с 17 октября. Будет интересно увидеть, какие еще высокие показатели производительности проявит процессор Intel Core Ultra 9 285K в других приложениях.