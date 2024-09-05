Отказ от портов USB-A будет сопровождаться изменениями в системе ввода-вывода

Компания Apple планирует редизайн компьютера Mac mini M4 и перейти полностью на порты USB-C. В новом дизайне Mac mini M4 будет самым компактным компьютером, выпускаемым Apple. Он будет примерно такого же размера, как Apple TV, и будет иметь дополнительные порты USB-C, HDMI и Ethernet. М4 Mac mini будет оснащен пятью портами USB-C, три из которых будут расположены на задней панели, а два - на передней. Не уточняется, сколько из них будут поддерживать стандарт Thunderbolt 4. Ожидается, что M4 Mac mini будет иметь четыре контроллера Thunderbolt, в два раза больше, чем у предыдущей модели M3, что позволит подключать несколько портов Thunderbolt без ограничения пропускной способности.

По слухам, компания Apple планирует перейти на чипы M4 в своих компьютерах Mac. Новые модели Mac mini, iMac и MacBook Pro должны быть выпущены с обновленными чипами M4, начиная с конца 2022 года и до первой половины 2025 года. Mac mini получит самый значительный дизайнерский апгрейд за последнее время, это будет первая его крупная модернизация с 2010 года. Новые модели Mac mini будут поставляться из Китая со стандартным чипом M4 в начале сентября, а версия M4 Pro будет доступна только в октябре. Ожидается, что анонс новых моделей Mac mini состоится через месяц после презентации iPhone. Заметно также то, что блок питания M4 Mac mini будет встроенным, что обеспечит компактность устройства и позволит избежать необходимости использования внешнего блока.

К сожалению, эта переход на USB-C означает, что пользователи, желающие использовать старую периферию с портами USB-A, должны будут приобретать дополнительные адаптеры для обеспечения совместимости. Но такой шаг со стороны Apple является последовательным, поскольку они уже убрали порты USB-A из других устройств, таких как MacBook и iPad Pro.