Эти платы обладают высокопроизводительными VRM и разнообразными возможностями подключения

Компания ASRock представила две новые материнские платы - X870E и X870, предназначенные для процессоров AMD Ryzen AM5. Обе платы обладают высокопроизводительными VRM с 27 фазами питания, множеством возможностей подключения и другими функциями, обеспечивающими оптимальное взаимодействие с процессорами AMD Ryzen.

X870E Taichi является флагманской моделью, имеющей надежный VRM с 24+2+1 фазой питания и 110A SPS для VCore, обеспечивающий стабильное питание для разгона.

Также в линейке есть модель X870E Taichi Lite, которая предлагает идентичную производительность, но урезанные возможности подключения и более привлекательную цену.

ASRock также представила X870E Nova WiFi, ориентированную на категорию high-end игр, с 20+2+1 фазой питания VRM и различными возможностями для подключения.

Остальные материнские платы на чипсете X870 предназначены для рынка среднего класса. Внешний вид этих плат отличается, но большинство их технических характеристик схожи.

Пока не удалось получить подробную информацию о частоте оперативной памяти, количестве разъемов для кулеров и вентиляторов, а также других деталях этих материнских плат.

Известно, что ASRock планирует выпустить еще несколько моделей, ориентированных на разные сегменты рынка ПК.

Хотя страницы с подробной информацией о материнских платах пока не доступны на официальном сайте ASRock, предполагается, что они появятся в ближайшее время.