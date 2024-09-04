Huawei Tri-Fold будет иметь уникальную раскладывающуюся конструкцию с двумя противоположными петлями, образующими форму буквы "Z"

Компания Huawei планирует представить свой новый смартфон Tri-Fold всего через день после того, как Apple анонсирует свою серию iPhone 16. Это может быть стратегией компании Huawei, чтобы отвлечь часть внимания от iPhone 16 и показать свой уникальный продукт. В последнем тизерном постере Huawei tri-fold видно, что смартфон будет иметь две противоположные петли, образующие форму «Z». На некоторых изображениях смартфона tri-fold видно, что устройство имеет три ультратонких панели и массивную заднюю камеру. Однако компания держит в строжайшем секрете большую часть информации об этом аппарате.

Согласно неподтвержденным данным, компания Huawei все еще работает над снижением стоимости прототипа смартфона tri-fold, и массовое производство может начаться не раньше следующего года. Вероятно, из-за сложного форм-фактора и уникального дизайна устройства потребуется еще несколько итераций.

Анонс смартфона tri-fold может быть либо продуманной рекламной акцией, либо представлением концепции, подобно тому, как сделала компания TECNO, выпустив Phantom Ultimate 2 - концепт с тройным раскладыванием. На данный момент нам неизвестны технические характеристики смартфона tri-fold, но ожидается, что компания Huawei предоставит подробную информацию о нем на предстоящем мероприятии.