Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, продаст акции компании на сумму 580 миллионов долларов в 2024 году, что значительно превышает объемы продаж других руководителей.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) был занят продажей акций с июня, после того как акции компании достигли пика и на короткое время стали самой дорогой компанией в мире. Согласно последним документам, поданным Хуангом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США вчера, он продал акции на сумму 14,2 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма его продаж акций со второй недели июня достигла $579 миллионов, что позволяет руководителю получать выгоду от своего положения одного из самых богатых людей в мире. Акции NVIDIA теряют свои позиции с июня после того, как осторожность Уолл-стрит в отношении искусственного интеллекта заставила инвесторов переключить внимание на контроль затрат и монетизацию.

Продажи акций руководителями компаний - это заранее спланированные мероприятия, разработанные таким образом, чтобы не дать им возможности извлечь выгоду из инсайдерской информации, которой они могут обладать о деятельности своей компании. Такие продажи осуществляются в соответствии с Правилом 10b5-1 Комиссии по ценным бумагам и биржам США и проводятся третьей стороной, на которую руководитель не имеет никакого влияния. Хотя Хуанг был высокопоставленным руководителем NVIDIA, когда речь шла о продаже акций, он не единственный. Правила требуют, чтобы руководство компании раскрывало свои планы по продаже акций по схеме 10b5-1 в отчете 10-K, и в ежеквартальном отчете NVIDIA за первый квартал 2025 финансового года упоминалось, что наряду с генеральным директором Хуангом и финансовым директором Колетт Кресс, исполнительные вице-президенты по операциям и международным полевым операциям также планировали продажу акций.

Наряду с Хуангом, продавшим акций на сумму более полумиллиарда долларов, в этом году акции продали Кресс, исполнительный директор по международным операциям Аджай Пури и исполнительный директор по операциям Дебора Шоквист. Кресс продала пакет из 300 000 акций в середине июня, выручив за него 39,2 миллиона долларов. Пури продал 100 110 акций в июле, и это принесло ему 13 миллионов долларов. Шокист также продала акции в этом году. Эта продажа состоялась в начале июля и принесла ей 45,1 млн долларов.

В общей сложности четыре руководителя NVIDIA продали акций на 677 миллионов долларов в этом году. Большая часть продаж приходится на Хуанга, который продавал акции пакетами по 120 000 акций практически ежедневно с июня.