Эти APU будут основаны на архитектуре Zen 5 и будут обладать графикой RDNA 3.5

Ожидается, что APU AMD Krackan Point от компании AMD будут поддерживать более быструю память LPDDR5X-8000. Эти APU предназначены для основной линейки Ryzen AI и будут ориентированы на мейнстримные платформы. Они будут основаны на архитектуре Zen5 и будут поддерживать высокоскоростную память. Помимо серии Ryzen AI 300 «Strix», ожидается, что компания представит две разные линейки APU - Strix Halo и Krackan Point «Ryzen AI».

Технические характеристики APU AMD Krackan Point «Ryzen AI» включают ядра Zen 5 и Zen 5c для энергоэффективной работы и графику RDNA 3.5. Они будут поддерживать память LPDDR5X-8000, что является улучшением по сравнению с предыдущими спецификациями. Помимо этого, ожидается, что APU AMD Ryzen AI HX Krackan Point будут иметь до 8 ядер, 16 МБ общего кэша L3, 8 вычислительных блоков RDNA 3.5, встроенный движок XDNA 2 и поддержку искусственного интеллекта.

Новые APU от AMD будут выпускаться в мобильном сегменте и будут обладать улучшенными спецификациями, особенно в области ПК с искусственным интеллектом и портативных устройств. Ожидается, что они будут представлены на рынке вместе с серией Strix Halo. Выход обоих APU, Strix Halo и Krackan Point, ожидается не ранее 2025 года, и возможно, они будут представлены на выставке CES 2025.