Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания Intel ищет способы выйти из сложного финансового положения
Она обратилась за финансовыми консультациями к инвестиционным банкам Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Intel сталкивается с финансовыми трудностями и ищет способы выйти из сложной ситуации. Компания сотрудничает с инвестиционными банками, чтобы найти выход из этой «худшей» финансовой ситуации в своей истории. Существуют слухи о возможном отказе Intel от некоторых существующих проектов. Компания, вероятно, будет проводить более масштабную политику реструктуризации, которая, скорее всего, приведет к разделению подразделения Foundry Division Team Blue.

Bloomberg сообщает, что Intel обратилась за финансовыми консультациями к инвестиционным банкам, чтобы найти выход из сложной ситуации. Одно из предложений включает реструктуризацию литейного бизнеса компании, чтобы сделать его более конкурентоспособным. Intel работает с Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы обеспечить свое устойчивое существование в новые годы. Компания уже уволила тысячи сотрудников и провела политику реструктуризации, но до сих пор не смогла двигаться в правильном направлении, потерпев убытки последние несколько кварталов.

Однако пока нет никакой уверенности в том, что Intel примет серьезные меры. Следующим шагом, вероятно, будет сокращение расходов и отказ от некоторых проектов разработки или производства. Хотя расформирование Intel Foundry не является жизнеспособным вариантом, так как это подразделение имеет огромную значимость для компании, особенно в условиях конкуренции на рынке полупроводников. Есть слухи о разделении бизнес-модели Intel на разработку и производство чипов, чтобы расширить сферу влияния компании.

#intel
+
Написать комментарий (0)
Intel назвала процессоры, которые не подвержены проблеме нестабильности
Акции Intel поднимаются на фоне новостей о корректировке бизнеса
Intel заявила, что новые процессоры Lunar Lake и Arrow Lake не имеют проблем со стабильностью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
75
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
3
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
50
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
7
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Депутат Безуглая: украинский истребитель F-16 уничтожила зенитная ракета ЗРК Patriot
5
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
7
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Bloomberg: руководство Intel не исключает слияния с более крупным конкурентом
3
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
2
Компания Lockheed представила первый истребитель F-35 для польских ВВС
1

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
23
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
История происхождения Магнето в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:44
Конечно желания никто не имел. Один говорил, что вообще за грибами пошел и не заметил как оказался в составе роты вооруженных отморозков в Курской облости. Было, знаем. В 1945м году немцы то же самое ...
Кадыров показал кадры с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ
Сергей Анатолич
06:38
Дебилы. Кому нужна ваша энергетика. Поймите же, что украина нужна западу только пока её граждане убиваются на фронте. Не будет электричества вас же с факелами и копьями погонют воевать.😔
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Кызахстанчево
05:34
чтобы снизить обороноспособность европы. украина для россии вообще не соперник, если воевать всерьез. если бы была настоящая, лютая война как с врагом - то украине устроили бы блекаут в первый же ...
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Кызахстанчево
05:31
чувствуете независимость
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Александр Волков
04:54
Любая игра на UNREAL GOVNO 5.
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
Serjio Shtirlic
03:38
Херню не неси. Войну вы начали. украинцы крепостные
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Serjio Shtirlic
03:37
Телега лопается от ваших дохлых перемог на курщине
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Gamandril
03:34
Ты кажется не совсем понял.Если ты сравнишь какую-нибудь 4080 с 4090 и там будет при трассировке допустим 20% разница в скорости, которую может покрыть конфигурация компа с двумя видеокартами, то ты с...
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Кирилл Стаканов
03:14
Какой может быть упор в процессор тут и блоки трассировки, если более мощная карта отстаёт от более слабой, чисто из-за меньшей видеопамяти? У неё и блоков rt больше, и процессор в тестах один и тот ж...
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Gamandril
03:10
А при чем тут чип когда все начинает упираться в блоки трассировки и в шину с процессором? Там и так не самая крутая трассировка по нагрузке как в киберпанке, а ее все равно не хватает. Тут в любом сл...
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем