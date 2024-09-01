Она обратилась за финансовыми консультациями к инвестиционным банкам Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Intel сталкивается с финансовыми трудностями и ищет способы выйти из сложной ситуации. Компания сотрудничает с инвестиционными банками, чтобы найти выход из этой «худшей» финансовой ситуации в своей истории. Существуют слухи о возможном отказе Intel от некоторых существующих проектов. Компания, вероятно, будет проводить более масштабную политику реструктуризации, которая, скорее всего, приведет к разделению подразделения Foundry Division Team Blue.

Bloomberg сообщает, что Intel обратилась за финансовыми консультациями к инвестиционным банкам, чтобы найти выход из сложной ситуации. Одно из предложений включает реструктуризацию литейного бизнеса компании, чтобы сделать его более конкурентоспособным. Intel работает с Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы обеспечить свое устойчивое существование в новые годы. Компания уже уволила тысячи сотрудников и провела политику реструктуризации, но до сих пор не смогла двигаться в правильном направлении, потерпев убытки последние несколько кварталов.

Однако пока нет никакой уверенности в том, что Intel примет серьезные меры. Следующим шагом, вероятно, будет сокращение расходов и отказ от некоторых проектов разработки или производства. Хотя расформирование Intel Foundry не является жизнеспособным вариантом, так как это подразделение имеет огромную значимость для компании, особенно в условиях конкуренции на рынке полупроводников. Есть слухи о разделении бизнес-модели Intel на разработку и производство чипов, чтобы расширить сферу влияния компании.