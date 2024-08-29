По слухам, PlayStation 5 Pro может быть оснащена 2 ТБ памяти и представлена в качестве игровой системы класса премиум.

Выступая в последнем эпизоде подкаста Broken Silicon, представители Moore's Law is Dead рассказали, что видели девкит PS5 Pro и подтвердили, что он оснащен 2 ТБ памяти. Хотя объем памяти может быть меньше для розничной системы, тот факт, что Microsoft выпускает Xbox Series X с 2 ТБ памяти, позволяет предположить, что Sony может сделать то же самое для, по сути, игровой системы премиум-класса.

В связи с этим стоит отметить, что PlayStation 5 Pro, скорее всего, будет тихой консолью. По данным Moore's Law is Dead, в девките используется тот же разъем питания, что и в базовой модели, а это значит, что Sony не собирается форсировать систему, сохраняя то же энергопотребление. Это, в сочетании с увеличением количества транзисторов по сравнению с базовой моделью, должно сделать систему тихой и холодной.

По словам Джеффа Грабба, выход системы все еще запланирован на этот год.



