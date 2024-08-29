Накопитель полностью совместим с консолью PS5, но также может быть использован на ПК.

Компания Lexar представила новый твердотельный накопитель PLAY 2280 для PlayStation 5 с радиатором и емкостью до 8 ТБ. Накопитель обеспечивает скорость PCIe Gen4, чтения до 7400 Мб/с и записи до 6500 Мб/с. Он совместим с PS5 и ПК.

Новый накопитель PLAY 2280 обладает молниеносной скоростью передачи данных, что обеспечивает быструю загрузку игр и операционной системы.

Включены функции HMB и SLC Dynamic cache, которые улучшают производительность и скорость доступа к данным.

Накопитель PLAY 2280 прошел строгое тестирование и имеет срок службы 1,5 миллиона часов. Он оснащен бело-серым радиатором с дизайном, напоминающим PlayStation 5, что позволяет эффективно отводить тепло при высокой нагрузке.

Накопитель PLAY 2280 доступен в трех объемах памяти - 2, 4 и 8 ТБ. 4-терабайтная версия уже поступила в продажу по цене 379,99 долларов на Amazon.com. Планируется выпустить также версии емкостью 2 и 8 ТБ. Накопитель предлагается с 5-летней гарантией.