Это повышение связано со сложной экономической ситуацией и ее влиянием на бизнес компании.

Компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5 в Японии из-за "сложных внешних условий", включая колебания в мировой экономике и их влияние на бизнес компании. Это повышение цен является довольно значительным - теперь стоимость консоли PlayStation 5 в Японии увеличится на 90 долларов независимо от того, покупается ли дисковая версия или цифровая версия. Цена на дисковую версию увеличится с ¥66,980 до ¥79,980, а цена на цифровую версию - с ¥59,980 до ¥72,980.

По сравнению с другими игровыми приставками, цена на PlayStation 5 не снижалась на протяжении многих лет, за исключением временных распродаж. Вероятность покупки консоли по разумной цене очень мала. Теперь PlayStation 5 станет еще более недоступной для покупки по сравнению с консолями Xbox Series X|S и Nintendo Switch, которые стоят значительно дешевле.

С момента запуска PlayStation 5 в Японии уже несколько раз повышалась стоимость, как для дисковой, так и для цифровой версии. Кроме того, Sony также подтвердила, что цены на аксессуары PlayStation 5 также будут повышены в Японии, включая беспроводные контроллеры Dualsense и PlayStation VR2. Однако неизвестно, будут ли эти повышения затрагивать и другие страны. Стоит отметить, что повышение цен на PlayStation 5 в Японии произойдет с 2 сентября.