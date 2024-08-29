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ddr22
Оптимизация прогнозирования ветвей для процессоров Ryzen 9000 теперь доступна в Windows 11 23H2
Новые патчи оптимизации предсказания ветвей были разработаны компанией AMD и были ориентированы на Windows 11 24H2

Оптимизация прогнозирования ветвей, которая помогла увеличить производительность процессоров Ryzen 9000 «Zen 5» и Ryzen 7000 «Zen 4», теперь доступна в операционной системе Windows 11 версии 23H2. Ранее компания AMD сообщила, что работает над новым патчем оптимизации предсказания ветвей, который должен был быть выпущен только в Windows 11 24H2. Однако теперь эти оптимизации будут добавлены и в Windows 11 23H2 с помощью бэкпорта. Обновление с указанными оптимизациями будет доступно через меню Windows Update в разделе «Дополнительные обновления» под названием «KB5041587».
Раннее тестирование показало, что процессоры Ryzen 9000 «Zen 5» и Ryzen 7000 «Zen 4» могут получить прирост производительности, однако он зависит от конкретной игры. В некоторых случаях производительность улучшается незначительно или остается на прежнем уровне, но в целом улучшение проявляется.
Тестирование также подтвердило, что разница в производительности между процессорами Ryzen 9000 «Zen 5» и Ryzen 7000 «Zen 4» остается примерно такой же, как и в предыдущих тестах.

#ryzen
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