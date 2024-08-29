Компания Microsoft продолжает инвестировать в искусственный интеллект, особенно сосредотачиваясь на вознаграждении своих сотрудников в подразделении искусственного интеллекта.

Компания Microsoft продолжает вкладывать значительные средства в развитие искусственного интеллекта, особенно в своё подразделение по искусственному интеллекту. Она считает, что для полного раскрытия потенциала этого подразделения необходимо предоставлять огромные вознаграждения сотрудникам, работающим над этими инициативами. Недавно стало известно, что сотрудники отдела искусственного интеллекта Microsoft получают очень высокие зарплаты, что может говорить о стремлении компании удовлетворить этих сотрудников. Так, средняя зарплата инженера-программиста в подразделении искусственного интеллекта составляет до 377 611 долларов, что существенно выше, чем в других подразделениях компании.

Это стало известно после утечки информации о компенсациях сотрудников Microsoft, в которых также указано, что самая низкооплачиваемая должность в подразделении искусственного интеллекта получает около 42 500 долларов без дополнительных премий. За наивысшие показатели платили от 231 700 до 361 500 долларов. Следует отметить, что эта утечка информации произошла после многомиллиардной сделки между Microsoft и OpenAI, которая позволила Microsoft стать эксклюзивным облачным провайдером для OpenAI и использовать их технологии в своих продуктах.



Компания также обратила внимание на развитие искусственного интеллекта в других направлениях. Так, руководство приложения Teams было переведено в проекты Co-pilot, чтобы расширить возможности искусственного интеллекта. Общаясь с сотрудниками из отдела искусственного интеллекта, компания пытается удовлетворить их потребности и создать комфортные условия работы.



