Серия Pixel 9 привлекла внимание своими возможностями искусственного интеллекта, но разблокировка загрузчика устройства может привести к прекращению работы некоторых из этих функций

Серия смартфонов Pixel 9 компании Google, которая была представлена в 2024 году, получила восторженные отзывы благодаря своим инновационным функциям искусственного интеллекта. Однако некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании этих функций после разблокировки загрузчика устройства. В частности, функции Pixel Screenshots и Pixel Studio перестают работать при разблокированном загрузчике.

Разблокировка загрузчика позволяет получить доступ к большему количеству функций, так как пользователи могут устанавливать кастомные прошивки и удалять предустановленное программное обеспечение. Однако на устройствах Google Pixel такая практика может привести к неработоспособности некоторых функций искусственного интеллекта.



Многие пользователи поделились своим опытом разблокировки загрузчика на форумах XDA. Они сообщали о проблемах с работой функций Pixel Screenshots, Call Notes, Pixel Studio и даже обновлениями погоды с искусственным интеллектом для приложения Pixel Weather. Некоторые отчеты указывали, что эти функции не работают на моделях Pixel 8 и 9 с разблокированным загрузчиком.



Пользователи искали способы решения проблемы. Некоторые считают, что установка модулей Magsik помогает некоторым функциям работать, в то время как другие предлагают изменить отпечаток пальца на устройстве на модель из серии Pixel 9. Хотя эти обходные пути могут работать, официальным и наиболее надежным решением остается не разблокировка загрузчика.



Пока Google не комментирует эту проблему и не объясняет причину ограничения доступа к функциям искусственного интеллекта на устройствах с разблокированным загрузчиком. Вероятно, это связано с проверкой безопасности, которая гарантирует целостность устройства и предотвращает несанкционированные модификации. В то же время, пользователи могут продолжать использовать остальные функции смартфона, пока компания не решит эту проблему или не сделает заявление по этому поводу.