Некоторые покупатели получили негативный опыт использования устройства из-за этой проблемы

После выпуска Pixel 9 Pro XL многие пользователи жалуются на проблемы с наклоном камеры, особенно во время использования функции зумирования. Хотя большинство пользователей оставили положительные отзывы о новом устройстве, некоторые столкнулись с неприятной проблемой.

Проблема стала заметна при записи видео и особенно при использовании опции зума в телеобъективе. Один пользователь опубликовал видео, где явно видно наклон камеры при использовании зума от 2 до 5-кратного увеличения. Многие другие пользователи также заявили о столкновении с этой проблемой в комментариях к посту. Некоторые утверждают, что проблема не ограничивается только телеобъективом, но может быть замечена и при использовании сверхширокоугольного объектива. Некоторые пользователи также отметили, что проблема то появляется, то исчезает, и даже предложили ручной выбор объектива как временное решение проблемы.



В подобных ситуациях проблемы обычно решаются компанией-производителем, особенно в начальном этапе после выпуска продукта. Однако Google пока не представила официального заявления относительно этих претензий. Неизвестно, может ли проблему устранить программное обеспечение или недостатки связаны с аппаратными особенностями устройства.



В случае, если проблема является системной и затрагивает множество пользователей, Google может быть вынуждена провести замену или вернуть деньги пострадавшим пользователям. Пока что остается непонятным, как компания намерена решить эту проблему и удовлетворить пользователей.