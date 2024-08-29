Будут доступны различные конфигурации, включая модели с 256-битным интерфейсом и скоростями памяти 18 и 20 Гбит/с, а также модели с 192-битным интерфейсом и скоростью памяти 19 Гбит/с

Графические процессоры AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» будут оснащены модулями памяти GDDR6 с пропускной способностью до 20 Гбит/с. Информация об этом поступила от источника Kepler_L2, который сообщил о более высоких тактовых частотах памяти для новой линейки GPU от AMD. Ранее сообщалось, что память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с будет использоваться во всех моделях, но новые данные указывают на возможность более быстрых решений.

В линейке AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» предположительно будут представлены две модели чипов - Navi 48 «GFX1201» и Navi 44 «GFX1200». Navi 48 будет иметь интерфейсы шины 256 и 192 бита, в то время как Navi 44 будет оснащен 128-битным интерфейсом. Конкретной информации о конфигурации памяти для каждого чипа пока нет.

Ожидается, что 256-битные модели будут использовать память GDDR6 с такими скоростями, как 18 и 20 Гбит/с. Предполагается, что модели с 192-битной шиной будут использовать память GDDR6 со скоростью 19 Гбит/с. Максимальный объем памяти для графических процессоров AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» составит 16 ГБ для 256-битных моделей и 12 ГБ для моделей с 192-битной шиной.



AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» будет представлять собой серию графических процессоров среднего и начального уровня. Компания AMD сосредоточится на соотношении цена/качество, чтобы конкурировать с NVIDIA и Intel. Именно поэтому они выбрали память GDDR6 вместо более новой GDDR7.



Линейка графических процессоров AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» будет представлена на выставке CES 2025 и станет доступной в первом квартале 2025 года.