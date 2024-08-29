Игра выходит в 2025 году на различных платформах, включая Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S

Компания Atari объявила о возрождении популярной игры Fatal Run под названием Fatal Run 2089. Оригинальная игра была выпущена в 1990 году и была доступна на Atari 7800 и Atari 2600. В свою очередь, Fatal Run 2089 выйдет в 2025 году на различных платформах, включая Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Это будет первая игра студии MNSTR Studios, которая специализируется на разработке 3D-проектов и имеет в своем портфолио различные иллюстрации и концепт-арт, включая работы над проектами с Power Rangers.

Fatal Run 2089 будет создана на движке Unreal Engine 5 и позволит игрокам окунуться в атмосферу постапокалиптического фантастического мира. Игрокам предстоит исследовать четыре различных глобальных региона, каждый из которых обладает своими характеристиками и особенностями. В каждом регионе будут различные повороты, разветвленные тропинки, взрывчатка и секретные маршруты, которые нужно будет открыть. Всего в игре будет 20 уровней, и игрокам предстоит проехать их на разных автомобилях с уникальными особенностями. Официальный трейлер Fatal Run 2089 уже доступен на сайте Atari.



Хотя Fatal Run 2089 является гоночной игрой, она предлагает игрокам и другие возможности. Игрокам предстоит столкнуться с четырьмя сложными боссами, которые обладают своими уникальными способностями и стратегиями, требующими нестандартного подхода. Также игроков ждут веселые испытания в аркадном стиле, в которых нужно будет участвовать в гонках и выбирать короткие пути для экономии времени.



На данный момент цена игры и ее официальный магазин неизвестны, так как Fatal Run 2089 все еще находится на ранней стадии разработки. Дополнительная информация об игре доступна на официальном сайте Atari.