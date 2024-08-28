Steam установил новый рекорд, привлекши 37,2 миллиона одновременных игроков на платформе, превзойдя предыдущий рекорд в 36 миллионов пользователей, установленный пять месяцев назад.

Платформа Steam установила новый рекорд с более чем 37,2 миллиона одновременных игроков, превзойдя предыдущий рекорд в 36 миллионов пользователей. Steam продемонстрировала такую высокую активность в связи с ожиданием игрового мероприятия Gamescom 2024 и выходом игры Black Myth: Wukong.

Пиковое число одновременных игроков достигло 37,2 миллиона, что является новым рекордом для платформы. Black Myth: Wukong стала одной из самых успешных игр индустрии, продавшись тиражом 10 миллионов копий всего за три дня и привлекая 2,3 миллиона одновременных игроков в Steam.

Игра получила успех благодаря своему уникальному подходу к экшен-РПГ жанру и потрясающим визуальным эффектам. Большинство игроков Black Myth: Wukong из Китая, где игра пользуется огромной популярностью из-за своей привязки к китайской культуре и традициям. Black Myth: Wukong обещает стать одной из самых успешных игр в индустрии, и этот уик-энд стал лишь началом ее пути.