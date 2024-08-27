Китай продолжает увеличивать импорт полупроводникового оборудования, установив новый рекорд, закупив оборудование на сумму около $26 млрд в июле.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, Китай продолжает импортировать оборудование для производства микросхем на рекордном уровне. Из-за важности микросхем для передовых отраслей, таких как искусственный интеллект и суперкомпьютеры, это оборудование стало одним из наиболее изучаемых в мире. Однако, из-за санкций, наложенных США на Китай, последний вынужден приобретать старое оборудование, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

В июле этого года Китай приобрел оборудование для производства чипов на сумму около 26 миллиардов долларов, что является рекордным значением. В список компаний, продавших оборудование в Китай, вошли ASML, Applied Materials и Tokyo Electron. Санкции США против Китая по поводу чипов также вызвали трения между частным сектором и правительством. Например, ASML и Applied Materials столкнулись с ограничениями на продажи в Китае.

Большой объем продаж также привел к тому, что Нидерланды стали крупнейшим экспортером в Китай оборудования для производства пластин, используемых в процессе производства микросхем. Однако, из-за санкций США, компания ASML не может продавать свои новейшие машины для экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), которые необходимы для производства самых современных микросхем. Поэтому китайские производители вынуждены использовать старые машины и сложные процессы производства, чтобы компенсировать недостаток новейших технологий.



Санкции США распространяются и на старые машины DUV, но их действие ограничено. Китай старается соответствовать мировым стандартам производства микросхем, но его прогресс тормозится из-за проблем с качеством продукции. В то время как в СМИ говорится о китайском чипе Ascend 910B AI, конкурирующем с продукцией NVIDIA, сообщается, что только один из пяти чипов соответствует требуемым качеству критериям.



