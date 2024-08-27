Компания MSI оборудовала свои материнские платы X870E специальным 8-контактным разъемом питания, который будет использоваться в графических процессорах нового поколения NVIDIA RTX 50.

Компания MSI приступила к оснащению своих материнских плат X870E специальным 8-контактным разъемом питания, который будет использоваться для графических процессоров NVIDIA RTX 50 нового поколения. Это решение позволит обеспечить неограниченное питание PCIe для этих графических процессоров.

Один из примеров материнских плат с этим разъемом - новая модель MPG X870E Carbon WIFI, которая представляет собой высококлассную плату с множеством функций, включая два порта USB4 и два порта 2.5/5.0 GbE LAN. Помимо этого, плата оснащена механизмом EZ-slot и EZ-release для удобства установки и извлечения устройств M.2 / PCIe.

Компания MSI не единственная, решившая добавить 8-контактный разъем в свои материнские платы. Также ASUS будет оснащать этот разъем своей платой X870E ROG Crosshair HERO. Причем это единственная плата, предлагающая такое решение для питания линий Gen5 и грядущих операций NVIDIA RTX 50 с несколькими GPU AI.

Другие производители, такие как Gigabyte, ASRock и Biostar, на данный момент не представили платы с таким разъемом, но ситуация может измениться, поскольку презентация еще не состоялась.

Это решение особенно актуально для использования нескольких графических процессоров, например, двух RTX 40 или RTX 50 GPU, которые создают большую нагрузку на PCIe дорожки и требуют больше энергии. Поэтому производители материнских плат стараются обеспечить достаточное питание для этих графических процессоров, чтобы избежать проблем с их работой.

Материнские платы MSI X870E и X870 с разъемом питания уже представлены публике. К ним относятся модели MEG X870E GODLIKE, MPG X870E Carbon WIFI, PRO X870-P WIFI, MAG X870 TOMAHAWK WIFI и X870E GAMING PLUS WIFI. Ожидается, что еще две модели - MEG ACE и MEG GODLIKE - также будут оснащены этим разъемом, но их представление запланировано на более поздний срок.

