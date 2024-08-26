Оба корпуса имеют полностью сетчатую переднюю панель для хорошего воздушного потока и предустановленные вентиляторы ARGB для оптимального охлаждения.

Компания GameMax представила новые корпуса F46 и F36, предназначенные для поддержки материнских плат с разъемами на обратной стороне платы. Эти корпуса разного форм-фактора - F46 mid-tower и F36 micro-ATX и доступны в трех цветовых вариантах.

Дизайн материнских плат с разъемами на обратной стороне платы становится популярным среди пользователей, так как позволяет создать аккуратную сборку, где кабели могут быть спрятаны. Однако эти материнские платы имеют проблему совместимости с большинством корпусов ПК. Чтобы решить это, GameMax представила два новых корпуса, которые поддерживают материнские платы со скрытыми разъемами от различных производителей.

Оба корпуса имеют сетчатую переднюю панель и предустановленные вентиляторы ARGB для обеспечения хорошего воздушного потока и оптимального охлаждения. Их интерьеры просторны и предусмотрены отсеки для различных типов накопителей. Корпуса также обладают модульностью и пользователи могут перемещать передний концентратор ввода/вывода в соответствии с их потребностями.

Black и White. Dark является самым дешевым вариантом с непрозрачной боковой панелью, а Black и White имеют боковую панель из закаленного стекла и стоят немного дороже. Корпуса можно приобрести на Amazon и Newegg.

Цена розничной продажи для каждой модели корпуса следующая: F46 - 169,99 долларов, F36 - 139,99 долларов.