На выставке Gamescom разработчики игры Dragon Age: The Veilguard продемонстрировали возможности трассировки лучей.

BioWare подтвердила, что Dragon Age: The Veilguard будет поддерживать трассировку лучей на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра также будет поддерживать другие апскейлеры, такие как AMD FSR 2.2 и Intel XeSS, а также дисплеи Ultrawide, нерегулируемую частоту кадров и ползунок Field of View.

В ходе демонстрации на выставке Gamescom был продемонстрирован 10-минутный отрезок игры на ноутбуке с мощным GPU RTX 4090. Было замечено, что включение эффекта Ultra RT улучшает точность трассировки отражений и окружающего освещения, значительно улучшая визуальное оформление игры.

Официальные системные требования игры достаточно низкие, что, возможно, связано с тем, что окружения в The Veilguard меньше и более линейны, по сравнению с Dragon Age: Inquisition с его открытым миром.

Ожидается, что трассировка лучей на консолях будет ограничена только отражениями, из-за более низких возможностей консольных систем. Более подробная информация об этом ожидается в официальных объявлениях.

Dragon Age: The Veilguard представят через два месяца, и скоро будет доступна официальная информация о поддержке трассировки лучей на консолях и других подробностях игры.