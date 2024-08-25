Компания ASUS представила новые маршрутизаторы и адаптеры WiFi 7, которые обеспечивают более высокую скорость и меньшую задержку.

Компания ASUS представила новую линейку маршрутизаторов и адаптеров WiFi 7 высокой производительности. Эти устройства обеспечивают более быстрое и надежное подключение к Интернету с меньшей задержкой. Маршрутизаторы ROG Rapture доступны в трехдиапазонной и двухдиапазонной версиях и предлагают высокую пропускную способность WiFi 7 для обеспечения нового уровня производительности проводных и беспроводных сетей. Адаптеры поддерживают WiFi 7 с высокой пропускной способностью и обеспечивает более широкую зону покрытия.

Скорость подключения с использованием WiFi 7 будет в 2,4 раза выше, чем с использованием WiFi 6.

Зона покрытия также значительно увеличится до 73%. Новая линейка включает в себя маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000, маршрутизатор RT-BE86U и адаптер USB-BE92 USB WiF7. GT-BE19000 поддерживает трехдиапазонный WiFi 7 со скоростью до 19 Гбит/с, а RT-BE86U - двухдиапазонный WiFi 7 до 6 Гбит/с. Оба маршрутизатора предлагают различные опции подключения и поддерживают мобильную связь 4G LTE и 5G.

ROG Rapture GT-BE19000 обеспечивает управление до пяти SSID с помощью Guest Network Pro, настройку IoT-устройств и конфигурирование VPN и родительского контроля. Он также поддерживает трехуровневое ускорение игр, предоставляя приоритет пакетам данных для игр и надежное соединение с игровым сервером.

Адаптер USB-BE92 USB WiFi 7 обеспечивает трехдиапазонное подключение со скоростью до 6500 Мбит/с и повышенную безопасность с поддержкой WPA3.



