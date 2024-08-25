Okomotive and Panic представила новую приключенческую игру Herdling.

Okomotive и Panic представили новую приключенческую игру под названием Herdling, которая обещает игрокам уникальные ощущения от приключений со стадом милых зверушек. Основной сюжет игры заключается в экспедиции со стадом животных, в ходе которой геймеры сталкиваются с загадками и препятствиями, чтобы добраться до тайны на вершине. Разработчики описывают это как новый вид приключения, который будет соответствовать ожиданиям пользователей и вызывать интерес самих разработчиков.

Игра разрабатывается для ПК и консолей и ожидается, что она выйдет к 2025 году, но точная дата еще не объявлена.

Презентация игры Herding планируется на Panic Games Showcase 27 августа, а демонстрационные ролики будут представлены на PAX West 2024.