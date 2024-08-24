Кроме того, технология NitroPath позволяет ASUS использовать усиленные слоты DIMM.

Компания ASUS представила новую технологию DRAM под названием NitroPath, которая позволяет увеличить скорость работы памяти DDR5 до 400 МТ/с. Эта технология улучшает передачу сигналов DRAM на материнских платах нового поколения и решает проблему использования высокоскоростной памяти.

В современных модулях памяти DDR5 максимальная достижимая скорость составляет около 8000 МТ/с, однако использование таких высокоскоростных модулей требует совместимой материнской платы и поддержки со стороны процессора. Чипы AMD имеют определенное ограничение в районе DDR5-6000 и нескольких уровнях выше для игровых нагрузок, поэтому нужны специальные решения для повышения производительности памяти.

ASUS предлагает решение в виде новой технологии NitroPath, которая обеспечивает оптимизированный путь маршрутизации между DRAM и процессором. Она использует более короткие золотые контакты в слотах DIMM, что позволяет увеличить скорость работы памяти до 400 МТ/с (или 8400 МТ/с в высокочастотном варианте).

Кроме того, технология NitroPath позволяет ASUS использовать усиленные слоты DIMM, которые выдерживают износ при установке памяти гораздо лучше, чем стандартные слоты. Это особенно важно для энтузиастов и оверклокеров, которые постоянно экспериментируют с новыми модулями памяти.

ASUS планирует более подробно описать технологию NitroPath DRAM в ближайшем будущем и в настоящее время уже готовит к выпуску первые материнские платы с поддержкой этой технологии, такие как ROG Crosshair X870E HERO и ROG Strix X870E-E Gaming WIFI, которые будут представлены в конце следующего месяца на платформе AMD 800-й серии.