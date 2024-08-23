Утечка спецификаций Snapdragon 8 Gen 4 позволяет получить представление о характеристиках этого процессора

Утечки спецификаций Snapdragon 8 Gen 4 в преддверии его релиза позволяют нам получить представление о том, что ожидать от этого процессора. Утечки показывают две версии чипсета - стандартную версию под названием SM8750 и производительную версию под названием SM8750P. Стандартная версия будет использоваться в различных флагманских устройствах от таких компаний, как Vivo, Xiaomi, Oppo, Honor, OnePlus и Asus, в то время как производительная версия будет эксклюзивной для модели Galaxy S25 Ultra от Samsung.

Snapdragon 8 Gen 4 будет построен с использованием передовой 3-нм технологии TSMC и будет иметь более плотное расположение транзисторов для повышения производительности. В нем также будут использоваться фирменные процессорные ядра Oryon от Qualcomm, которые впервые появились в ноутбуках Snapdragon X Elite и Plus.

Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен двумя высокопроизводительными ядрами, работающими на частоте 4,0 ГГц, и шестью производительными ядрами, работающими на частоте 2,8 ГГц. Он будет иметь мощный графический процессор Adreno 830, модем FastConnect 7900 для поддержки Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также передовой процессор Spectra ISP от Qualcomm для улучшения возможностей камеры. Процессор также будет использовать Qualcomm Sensing Hub (QSH) для реализации функций искусственного интеллекта с низким энергопотреблением (LPAI).



Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет более эффективным и производительным по сравнению с предыдущей версией. Есть слухи о том, что первым смартфоном, оснащенным этим процессором, может стать Xiaomi 15. Это должно позволить Samsung конкурировать с iPhone 16 Pro Max по скорости обработки данных.



