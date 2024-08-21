Компания Intel разрабатывает новый чипсет W890, который будет поддерживать процессоры HEDT следующего поколения, возможно, Granite Rapids-X с большим количеством ядер.

Intel готовит чипсет W890 для следующего поколения процессоров HEDT (High-End Desktop). Сообщается, что Intel уже начал работу над новыми чипами, которые будут использоваться в HEDT-системах. Эти чипы могут быть как чистыми процессорами HEDT, так и процессорами Xeon для рабочих станций. Они будут использовать новый чипсет W890, который предположительно будет иметь новый тип сокета - LGA 4710 для мейнстримовых решений и LGA 7529 для центров обработки данных.

Ожидается, что процессоры Granite Rapids-X, основанные на новых ядрах Redwood Cove, будут иметь большее количество ядер и потоков, чем их предшественники Sapphire Rapids-SP.

Платформа Granite Rapids-X будет поддерживать существующие платформы W790, используемые для рабочих станций. Intel также планирует представить обновление своего семейства Xeon Workstation, в котором появятся процессоры Sapphire Rapids с 60 ядрами и 120 потоками.

AMD также предлагает аналогичную стратегию с серией Threadripper Pro, включая SKU, которые не относятся к серии Pro и HEDT. Ожидается, что анонс новой линейки Intel HEDT и материнских плат W890 состоится в 2025 году.