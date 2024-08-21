Ожидается, что обновленная линейка процессоров для рабочих станций Intel Sapphire Rapids Refresh будет иметь большее количество ядер и TDP.

Опубликованные фотографии розничных упаковок Intel Sapphire Rapids Refresh подтверждают наличие процессора Xeon W7-2595X для рабочих станций. Ожидается, что обновленная линейка процессоров для рабочих станций Intel Sapphire Rapids Refresh будет иметь более высокую производительность и TDP. Новые процессоры будут ориентированы на платформы для рабочих станций и будут поддерживать возможности разгона на материнских платах W790. Утечка информации показала первые изображения процессора Intel Sapphire Rapids Refresh, включая модель Xeon W7-2595X. Различия между этой моделью и предыдущей Xeon W7-2495X включают повышенное количество ядер и некоторые изменения в ядре.

До сих пор неизвестно, когда Intel представит новые модели Sapphire Rapids Refresh. Предполагалось, что они могут быть показаны на выставке SIGGRAPH 2024, но этого не произошло. Другая возможная дата релиза - IFA 2024, где компания планирует представить новое поколение мобильных SoC Lunar Lake. Пока неясно, будет ли проведена какая-либо демонстрация новых процессоров.

Линейка Xeon W-2500 будет включать модель Xeon W7-2595X с 26 ядрами и 52 потоками, частотой 4,8 ГГц и TDP 250 Вт. Это флагманская модель, которая предлагает больше ядер, чем предыдущая модель Xeon W7-2495X.