Apple и Ким Кардашьян снова сотрудничают, чтобы представить новые цвета.

Apple сотрудничала с Ким Кардашьян еще в 2022 году, выпустив серию нейтральных цветов для Beats Fit Pro, и эта кампания имела большой успех. Теперь компания снова сотрудничает с Ким в рамках кампании Beats x Kim, чтобы предложить тот же набор цветов для наушников Beats Studio Pro.

В рамках новой кампании Apple представила три новых цветовых варианта Beats Studio Pro, начиная с фирменной палитры Кардашьян, которая включает в себя Moon, Dune и Earth. Beats Studio Pro - это новые накладные наушники компании, которые были обновлены новейшими внутренними компонентами, соответствующими AirPods. Они предлагают высококлассные функции и шикарный, красочный вид, именно поэтому компания решила сотрудничать с Ким Кардашьян.

Beats Studio Pro от Apple оснащены системой активного шумоподавления и различными моделями прозрачности, а также персонализированным пространственным аудио с поддержкой динамического отслеживания положения головы. Они также отличаются более высоким качеством звука, чем их предшественники, и работают от аккумулятора до 40 часов. Studio Pro также оснащены 3,5-мм разъемом для наушников и USB-C для зарядки в сочетании с Bluetooth.