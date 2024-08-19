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ddr22
NVIDIA представила видеокарту RTX 2000E «Ada» с ECC памятью
NVIDIA представила новую видеокарту RTX 2000E «Ada», которая является однослотовым устройством и имеет память с кодом коррекции ошибок (ECC).

NVIDIA представила новую видеокарту RTX 2000E "Ada" для профессиональных нагрузок. Эта видеокарта имеет компактный корпус и память с кодом коррекции ошибок (ECC) для обеспечения высокой точности.

Она является улучшенной версией существующей видеокарты NVIDIA RTX 2000 Ada, которая была выпущена в этом году. RTX 2000E Ada оснащена GPU "Ada Lovelace" и имеет низкопрофильный однослотовый дизайн, что делает ее компактной и легко устанавливаемой в небольшие корпуса.

Основное отличие RTX 2000E от обычной RTX 2000 заключается в том, что она обладает памятью ECC, которая позволяет обнаруживать и исправлять ошибки данных в режиме реального времени. Это особенно полезно при обработке данных, где точность является решающим фактором.

RTX 2000E Ada подходит для работы с научными вычислениями, обучением искусственного интеллекта, созданием контента и другими приложениями, требующими целостности данных.

Видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой ECC и имеет пропускную способность около 224 ГБ/с. Ее высокая энергоэффективность позволяет ей работать с максимальным TDP 50 Вт. RTX 2000E Ada также оснащена 4 портами mini-DisplayPort 1.4a для вывода изображения на дисплей и не требует внешнего разъема питания.

Технически RTX 2000E эквивалентна обычной RTX 2000, но ее вычислительная производительность может быть немного ниже из-за более низкого TDP и частоты ядра. Она поддерживает DLSS 3.0 и кодирование AV1 для стримеров и создателей контента. На данный момент только PNY предлагает RTX 2000E Ada по цене 820 долларов США, что делает ее немного дороже, чем обычная RTX 2000.

#nvidia
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