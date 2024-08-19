Компания MSI, используя материнскую плату MEG X670E ACE, смогла разогнать процессоры AMD Ryzen 9000 «Zen 5» до частоты выше 7 ГГц и установить несколько мировых рекордов.

Компания MSI стала первой, кто смог разогнать процессоры AMD Ryzen 9000 "Zen 5" выше 7 ГГц с помощью материнской платы X670E ACE и установить несколько мировых рекордов. Оверклокеры смогли разогнать Ryzen 9 9950X до 7,45 ГГц и Ryzen 9 9900X до 7,4 ГГц, что стало впечатляющим достижением. Разгоны были осуществлены с использованием охлаждения LN2, что является лучшим методом для экстремального разгона.

Кроме рекордов частоты, MSI также зафиксировала высокие показатели производительности в различных тестах производительности, таких как Cinebench R23, R20 и R15. Ryzen 9 9950X набрал 60 185 очков в R23, 23 276 очков в R20 и 9341 очко в R15, в то время как Ryzen 9 9900X набрал 46 281 очко в R23, 18 057 очков в R20 и 7203 очка в R15. Эти результаты говорят о большом потенциале процессоров Zen 5 для разгона.

Компания MSI опубликовала два рекорда частоты для процессоров Ryzen 9000 «Zen 5». Это означает, что они стали самыми быстрыми процессорами AMD в мире. Оверклокеры продемонстрировали свои навыки и знания, разогнав чипы Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X до 7,45 ГГц и 7,4 ГГц соответственно. Это было возможно благодаря материнской плате MEG X670E ACE, которая показала себя надежным и производительным продуктом.

Новые мировые рекорды были установлены на 16-ядерных Ryzen 9 9950X и 12-ядерных Ryzen 9 9900X. Оба разгона были достигнуты с использованием охлаждения LN2, что подтверждает его эффективность для экстремального разгона. Эти результаты показывают, что процессоры Zen 5 обладают огромным потенциалом для разгона и позволят оверклокерам занимать верхние места в рейтингах производительности.