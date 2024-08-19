Функция станет доступна с официальным релизом iOS 18.1.

Компания Apple объявила о том, что откроет свой чип NFC для сторонних разработчиков, позволяя им предлагать бесконтактные платежи через собственные приложения. До этого момента только сама Apple могла использовать NFC-чип в iPhone, для своей системы бесконтактных платежей Apple Pay. Теперь сторонние разработчики смогут осуществлять бесконтактные платежи через новые API, избегая использования Apple Pay или Apple Wallet.

Это изменение открывает много возможностей для разработки приложений, которые могут принимать оплату в магазинах, а также выполнять другие функции, такие как цифровые автомобильные ключи, ключи от гостиниц и домов, транзитные билеты и студенческие билеты. Разработчики также получат доступ к Secure Enclave внутри iPhone, сертифицированному чипу, который хранит конфиденциальную информацию на устройстве.

Чтобы использовать эту функцию, разработчикам необходимо заключить коммерческое соглашение с Apple, получить право на использование NFC и SE чипа, а также оплатить соответствующие сборы. Таким образом, доступ к API будет предоставлен только авторизованным разработчикам, отвечающим определенным требованиям и стандартам безопасности компании.

API NFC и SE чипа станут доступны для разработчиков в различных регионах, включая США, Великобританию, Японию и другие страны, с выходом нового обновления iOS 18.1 для разработчиков. Несмотря на это изменение, Apple подчеркивает, что пользователи и разработчики по-прежнему смогут использовать безопасные и удобные функции Apple Pay и Apple Wallet.