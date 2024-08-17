Ryzen 5500X3D имеет базовую частоту 3,0 ГГц, разгон до 4,0 ГГц и объем кэша L3, увеличенный до 96 МБ благодаря технологии 3D V-Cache.

AMD собирается выпустить новый процессор Ryzen 5 5500X3D на платформе AM4, который предназначен для бюджетных игровых компьютеров. Несмотря на то, что AMD перешла на новую платформу AM5 в 2022 году, компания продолжает добавлять процессоры в линейку Zen 3 на основе платформы AM4. Новый процессор Ryzen 5 5500X3D был замечен в заявке EEC.

Согласно утечкам, Ryzen 5 5500X3D будет 6-ядерным, 12-поточным процессором с базовой частотой 3,0 ГГц и разгоном до 4,0 ГГц. Он будет иметь объем кэша L3 в 96 МБ благодаря использованию технологии 3D V-Cache. В сравнении с процессором Ryzen 5 5500 без X3D, новый процессор будет иметь ниже тактовые частоты, но больший объем кэша, что может быть полезно в играх.

Пока неизвестно, будет ли Ryzen 5 5500X3D выпущен по всему миру, так как аналогичный процессор Ryzen 5600X3D доступен только в магазине Micro Center. В то же время Ryzen 5700X3D имеет хорошую доступность и стоит около 200 долларов. Можно предположить, что Ryzen 5 5500X3D будет стоить менее 150 долларов.

Если новый процессор появится на рынке, он станет конкурентом для других бюджетных игровых процессоров, таких как Intel Core i5 13400F и Ryzen 5600X. Но пока нет информации о дате выхода и официальной цене Ryzen 5 5500X3D.