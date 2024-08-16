Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания Google готовится представить на мероприятии Made by Google 2024 наушники Pixel Buds Pro 2
Google представит новые устройства, включая смартфоны Pixel 9 и наушники Pixel Buds Pro 2.

Компания Google готовится представить множество устройств на мероприятии Made by Google 2024, которое будет посвящено аппаратному обеспечению и инициативам Gemini AI. Одним из основных продуктов, которые будут показаны, являются наушники Pixel Buds Pro 2. Утечка информации перед мероприятием раскрывает некоторые технические характеристики этих наушников. В частности, ожидается, что Pixel Buds Pro 2 будут оснащены чипом Tensor A1, который обеспечит более активное шумоподавление, чем оригинальные Pixel Buds Pro.
Пользователи предыдущей версии наушников не были удовлетворены функцией активного шумоподавления и считали ее слабой. Google работает над улучшением этой функции, и новый чип Tensor A1 должен привести к значительному улучшению шумоподавления. Кроме того, Google также работает над улучшением системы быстрого сопряжения, чтобы обеспечить лучшую связь с другими устройствами Pixel.

Новые наушники также могут иметь ряд других новых функций. Также ожидается, что будет доступно приложение Pixel Buds, которое поможет поддерживать нормальный уровень громкости, отслеживая громкую музыку.

#pixel buds pro 2
+
Написать комментарий (0)
Google выпустит Pixel Buds Pro 2 — беспроводные наушники с комфортным дизайном и яркой палитрой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
2
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
На вторичном рынке продолжает доминировать ВАЗ-2107 «Жигули» (Lada 2107)
3
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
40

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
21
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
1
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
7
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
37
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10

Сейчас обсуждают

NightXO
04:35
По всему миру* *за исключением РФ
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
unhurtable
04:31
Дебилушка, уже давно понятно что РФ банально перемалывает силы ВСУк и подмазавшихся, в то время как истерички из 404 готовят одну за другой демонстративные выходки: подрыв на Крымском мосту, контрнахр...
Швейцария дополнительно заблокировала $1,5 млрд российских активов
Garthar
04:22
По факту линукс это старый бородатый дед, который одет в розовую кофточку и нацепил кошачи ушки. Но внутри как был старым пердуном на перфокартах так и остался
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
unhurtable
04:16
Хрена-се оно мутантов создает - две правых руки у черной, причем судя по всему на одной нет кисти, правая рука вместо левой у трампушки
Социальная сеть Илона Маска теперь может создавать изображения ИИ без цензуры
unhurtable
03:53
Очередная статья от подсвинка - какая нафиг засада, как и большинство недоумков поехал пострелять в "орков" с надеждой что прокатит но как и большинству не случилось чуда...
HIMARS ВСУ попал в засаду и был уничтожен ракетой "Искандера-М" в Сумской области
Игорь Гурьянов
03:23
Ну если память качественная то обычно ресурс ходит в 2,5-3,5 раза дольше но я сомневаюмь что эти диски к таковым относятся
Kingston выпустила очередной народный SSD — NV3, который заменит NV2 в среднебюджетных сборках ПК
nukemall
03:20
Число пользователей линуксов увеличилось в основном за счёт SteamDeck и принудительного "импортозамещения" в России и Китае.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
nukemall
03:17
Да-да, Линукс-тян: пытается следовать подростковой моде, агрессивно красится и одевается, но это плохо скрывает то, что она 1969 года рождения, из-за многолетней работы в корпоративной среде общаться ...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Петр Филлимонов
02:10
Можно покупать цифровые версии игр. Я за 4 года для одной игры дисководом пользовался. Поиграл, продал и забыл. Копить дома диски уже не вижу смысла.
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
Петр Филлимонов
02:08
А зачем? Мне нужна консоль для игр и не нужен ПК. Он занимает больше места и его нельзя убрать как консоль, когда не нужен. Дома есть ноут для ребёнка, покрывает все потребности Мне для домашнего ...
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем