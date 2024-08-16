Компания Google готовится представить множество устройств на мероприятии Made by Google 2024, которое будет посвящено аппаратному обеспечению и инициативам Gemini AI. Одним из основных продуктов, которые будут показаны, являются наушники Pixel Buds Pro 2. Утечка информации перед мероприятием раскрывает некоторые технические характеристики этих наушников. В частности, ожидается, что Pixel Buds Pro 2 будут оснащены чипом Tensor A1, который обеспечит более активное шумоподавление, чем оригинальные Pixel Buds Pro.
Пользователи предыдущей версии наушников не были удовлетворены функцией активного шумоподавления и считали ее слабой. Google работает над улучшением этой функции, и новый чип Tensor A1 должен привести к значительному улучшению шумоподавления. Кроме того, Google также работает над улучшением системы быстрого сопряжения, чтобы обеспечить лучшую связь с другими устройствами Pixel.
Новые наушники также могут иметь ряд других новых функций. Также ожидается, что будет доступно приложение Pixel Buds, которое поможет поддерживать нормальный уровень громкости, отслеживая громкую музыку.
Компания Google готовится представить множество устройств на мероприятии Made by Google 2024, которое будет посвящено аппаратному обеспечению и инициативам Gemini AI. Одним из основных продуктов, которые будут показаны, являются наушники Pixel Buds Pro 2. Утечка информации перед мероприятием раскрывает некоторые технические характеристики этих наушников. В частности, ожидается, что Pixel Buds Pro 2 будут оснащены чипом Tensor A1, который обеспечит более активное шумоподавление, чем оригинальные Pixel Buds Pro.