Google представит новые устройства, включая смартфоны Pixel 9 и наушники Pixel Buds Pro 2.

Компания Google готовится представить множество устройств на мероприятии Made by Google 2024, которое будет посвящено аппаратному обеспечению и инициативам Gemini AI. Одним из основных продуктов, которые будут показаны, являются наушники Pixel Buds Pro 2. Утечка информации перед мероприятием раскрывает некоторые технические характеристики этих наушников. В частности, ожидается, что Pixel Buds Pro 2 будут оснащены чипом Tensor A1, который обеспечит более активное шумоподавление, чем оригинальные Pixel Buds Pro.

Пользователи предыдущей версии наушников не были удовлетворены функцией активного шумоподавления и считали ее слабой. Google работает над улучшением этой функции, и новый чип Tensor A1 должен привести к значительному улучшению шумоподавления. Кроме того, Google также работает над улучшением системы быстрого сопряжения, чтобы обеспечить лучшую связь с другими устройствами Pixel.



Новые наушники также могут иметь ряд других новых функций. Также ожидается, что будет доступно приложение Pixel Buds, которое поможет поддерживать нормальный уровень громкости, отслеживая громкую музыку.