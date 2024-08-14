Ожидается, что Apple выпустит недорогой iPhone SE 4 в 2025 году, который будет оснащен интеллектом Apple, представляющим собой набор генеративных функций искусственного интеллекта

Ожидается, что Apple начнет массовое производство нового дешевого iPhone SE 4 в октябре этого года, но официальный запуск состоится не ранее 2025 года. Один из отчетов указывает, что этот телефон будет поддерживать Apple Intelligence, набор генеративных функций искусственного интеллекта, включающий мощный чипсет и достаточный объем оперативной памяти. Следовательно, предполагается, что iPhone SE 4 будет оборудован как минимум чипсетом A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Это будет первый дешевый телефон Apple с OLED-экраном, и он будет соответствовать производительности iPhone 16.

Марк Гурман, известный журналист, утверждает, что новый iPhone SE 4, который появится в 2025 году, будет выглядеть как iPhone 14 и также будет поддерживать Apple Intelligence.



Ожидается, что iPhone SE 4 также будет поддерживать функцию Face ID и иметь порт USB-C. Технологическая компания, вероятно, будет использовать второе поколение 3-нм техпроцесса TSMC для чипсета, чтобы избежать путаницы в названии и предложить более современное решение для покупателей.