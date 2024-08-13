Оверклокер Lucky_Noob разогнал процессор AMD Ryzen 5 9600X до 7 ГГц, установив новый рекорд для процессоров Zen 5.

Во время Tech Day компания AMD провела сеанс LN2-разгона (жидкий азот), в ходе которого флагманский чип Zen 5, Ryzen 9 9950X, был разогнан до 6,6 ГГц по всем 16 ядрам. Теперь самый начальный чип в линейке, Ryzen 5 9600X, побил рекорд разгона Zen 5 и разогнался до частоты 7 ГГц.

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Достижение в разгоне принадлежит Альве Джонатану aka Lucky Noob, который использовал материнскую плату MSI MEG X670E ACE. Все 6 ядер процессора были настроены на множитель x70 с опорной частотой шины 100 МГц. Кроме того, в комплект поставки входило 32 ГБ памяти DDR5.

Благодаря этому разгону процессор AMD Ryzen 5 9600X "Zen 5" стал самым быстрым 6-ядерным чипом в многоядерных бенчмарках Cinebench 2024 и Y-Cruncher PI-BBP-10B. В собственном разгоне SAFEDISK компания ASUS также установила два новых рекорда для Ryzen 5 9600X, заняв первые места в бенчмарках X265 1080P и 4K.

Процессорам AMD Ryzen еще предстоит преодолеть барьер в 8 ГГц, но 7 ГГц - достойный показатель LN2 для чипов Zen 5. Можно ожидать более высоких частот, как только профессиональные оверклокеры опубликуют свои результаты. Процессоры AMD Ryzen 5000 достигли максимума на частоте 6350 МГц, а процессоры AMD Ryzen 7000 - на частоте 7471 МГц.