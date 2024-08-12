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ddr22
8-ядерный Intel Core i9-14901KE в Geekbench быстрее 16-ядерного Core i9-12900KS
В прошлом месяце Intel представила свои процессоры только с P-ядрами 14-го поколения серии "E".

8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE сохраняет высокую многопоточную производительность, несмотря на отсутствие E-ядер, и получает более 3000 баллов в однопоточных тестах в Geekbench

В прошлом месяце Intel представила свои процессоры только с P-ядрами 14-го поколения серии "E". Эти новые чипы предназначены для встраиваемых платформ, но поддерживают сокет LGA 1700. Процессоры имеют от 6 P-ядер до 8 P-ядер, до 36 МБ кэша L3 и тактовую частоту до 5,8 ГГц. В линейку также вошел разблокированный SKU "K" с TDP 125 Вт. Это Core i9-14901KE, который также является флагманом семейства.

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Если Intel Core i9-14900K имеет 24 ядра и 32 потока (8 P-Core + 16 E-Core), то Core i9-14901KE - 8 P-Core и 16 потоков. Пиковый разгон 14901KE на 200 МГц ниже, так как 14900K может разгоняться до 6,0 ГГц, хотя в среднем он составляет около 5,8 ГГц.

Intel Core i9-14901KE набрал 3018 баллов в одноядерном и 16 308 баллов в многоядерном тестах. Средняя тактовая частота процессора составляет около 5,5 ГГц, при этом он ни разу не достигал максимальных 5,8 ГГц.

В одноядерных тестах производительность Intel Core i9-14901KE выше, чем у Core i9-13900K, и близка к Core i9-14900K, причем последний опережает его всего на 2,2%. В многоядерных тестах Core i9-14901KE оказывается быстрее, чем Core i9-12900KS, который является 16-ядерным чипом с 24 потоками.


#intel core i9-14901ke
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