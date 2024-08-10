Фотоаппарат с телефоном, или телефон с фотоаппаратом?

Согласно слухам, новый смартфон Xiaomi 15 Ultra может превзойти своих конкурентов, таких как iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra, благодаря камере с оптическим зумом. Устройство, оснащенное процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, будет иметь главную камеру на 200 Мп. Более того, смартфон будет поддерживать 4-кратный оптический зум.

Эта новая камера, предположительно, будет использоваться и другими китайскими флагманами в дополнение к Xiaomi 15 Ultra. Учитывая опыт Samsung в производстве камер высокого разрешения, этот смартфон, скорее всего, будет использовать их технологию. По сообщениям из других источников, бренды Vivo и Nubia также выпустят смартфоны с камерами разрешением 200 Мп.

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Одно из преимуществ Xiaomi 15 Ultra по сравнению с iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra заключается в возможности зумирования без потерь в качестве снимков.